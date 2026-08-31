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Какую сумму родственники осуждённых релокантов смогут получать с их замороженных счетов

Какую сумму родственники осуждённых релокантов смогут получать с их замороженных счетов

Родные осуждённых релокантов и иноагентов смогут получать с их замороженных счетов пособие в размере МРОТ.

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