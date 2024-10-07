Кадыров: Чечня признательна Путину за помощь в достижении мира

Global Look Press/Keystone Press Agency Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и выразил ему признательность за помощь в достижении мира и стабильности в регионе.
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