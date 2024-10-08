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Politico: французскую армию готовят противостоять России

Politico: французскую армию готовят противостоять России

Politico: французскую армию готовят противостоять России AlexCoderPolitico: французскую армию готовят противостоять России AlexCoder На Западе ожидают прямой конфронтации с Москвой в ближайшие годы Французская армия готовится принять участие в военных учениях Dacian Spring 2025, которые запланированы на май.

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