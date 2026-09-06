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DM: принц Гарри после возвращения в Британию надеется наладить отношения с отцом

DM: принц Гарри после возвращения в Британию надеется наладить отношения с отцом

Принц Гарии после возвращения в Великобританию надеется наладить отношения с королём Великобритании Карлом III, обсуждается идея «пить чай» с отцом раз в месяц и поближе познакомить детей с дедушкой, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

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