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Царьград

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Польша инвестирует $2,7 млрд в новую базу США для 5 тыс. военных

Польша инвестирует $2,7 млрд в новую базу США для 5 тыс. военных

Польша планирует размещение 5 тыс. американских военных на новой базе. Замминистра обороны Павел Бейда заявил о возможных затратах до 10 млрд злотых.

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