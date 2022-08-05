Уникальный поставщик АвтоВАЗа попал под американские санкции

В обновленный санкционный список, опубликованный на сайте Минфина США и предусматривающий блокировку активов, изоляцию от долларовой системы, попало ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которое в Прикамье представлено дочерним предприятием ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод».
Популярные статьи
- В России разработали новый способ защиты беспилотников — методом создания ложных информационных полей
- Первый космический аппарат группировки «Сфера», призванной обеспечить Россию спутниковым интернетом, запустят в октябре
- Хакеры атаковали сайт Flightradar24, на котором сотни тысяч человек следили за самолётом Нэнси Пелоси
Свежие комментарии