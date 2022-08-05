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Уникальный поставщик АвтоВАЗа попал под американские санкции

Уникальный поставщик АвтоВАЗа попал под американские санкции

В обновленный санкционный список, опубликованный на сайте Минфина США и предусматривающий блокировку активов, изоляцию от долларовой системы, попало ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которое в Прикамье представлено дочерним предприятием ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод».

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