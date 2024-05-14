Дуда выступил за создание комиссии по «российскому влиянию»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает за создание комиссии по «российскому влиянию». С идеей создать в сейме комиссию по изучению «влияния России» на польскую политику выступил премьер-министр республики Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт.