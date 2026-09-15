Ким Чен Ын пообещал поддержать Путина и расширить сотрудничество

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил постоянную поддержку президента России Владимира Путина и выразил готовность укреплять отношения с Москвой.
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