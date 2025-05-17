Русский Колоколъ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Видеофрагмент, который только сейчас появился в сети, шокирует происходящим, а сама ситуация поражает вопиющей безнаказанностью.
Останови! – иностранный таксист вез жертву к братьям в чайхану, но помешал "берсерк"
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10 час.
нн
наталья никифорова
Правоохранителей из Электростали обязан проверить СК . Там явно все состоят на "подтанцовке" у местной "залетной мафии" чайханщиков, таксистов и прочей мрази.
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10 час.
Аркадий Цыганов
Чунуши узурпировали власть народа. А это грозит ...
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2 час.
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