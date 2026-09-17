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Царьград

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Архангельский "Водник" одержал вторую победу в Кубке России, обыграв "Волгу"

Архангельский "Водник" одержал вторую победу в Кубке России, обыграв "Волгу"

На предварительном этапе розыгрыша Кубка России "Водник" завершил матч со счетом 8:2На предварительном этапе Кубка России архангельский "Водник" встретился с ульяновской командой "Волга", с которой до этого был отыгран товарищеский матч.

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