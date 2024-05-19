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Глава МИД России Лавров: газопроводы «Северный поток» подорвали США

Глава МИД России Лавров: газопроводы «Северный поток» подорвали США

Газопроводы «Северный поток» подорвали Соединенные Штаты. С соответствующим заявлением в ходе разговора с корреспондентом телевизионного канала «Россия 1» Павлом Зарубиным выступил руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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