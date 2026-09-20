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Контрафронт

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Украина: Три человека погибли в Глевахе Фастовского района Киевской области вечером 19 сентября в...

Украина: Три человека погибли в Глевахе Фастовского района Киевской области вечером 19 сентября в результате российского авиаудара.

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