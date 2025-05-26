Рынок искусства в России растет

В 2024 году российский рынок предметов искусства вырос на 16%, достигнув $114 млн. Этот сегмент инвестиций привлекает инвесторов благодаря независимости от колебаний финансовых рынков и возможности диверсификации портфеля.
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