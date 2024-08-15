Жизнь исполняет все наши желания. Именно наши желания. А они бывают подчас настолько сокровенными, что личность, носящая их в себе, может и вовсе не подозревать об их существовании.
Люди теряют именно то, чем более всего хотят обладать
Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Меня не затянуло... Кто нашел эту статью увлекательной и полезной?
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19 час.
ВА
Владимир Акулов
А может , вы не способны понимать ?
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19 час.
Вадим Сиражев
Слишком упрощенно. Одноклассник, мучивший кошек, не стал добрее. Скорее, наоборот. А главное - для чего эта информация в статье? Просто поболтать, повысить свою значимость? Пользы не вижу
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11 час.
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