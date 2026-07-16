Ни да, ни нет — так выглядит позиция Дональда Трампа по поводу принятия законопроекта об "адских" санкциях против России, который разработал покойный американский сенатор, а в России — экстремист и террорист — Линдси Грэм вместе со своим коллегой Ричардом Блюменталем .