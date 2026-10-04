В Курске ограничат движение на 2-й Прогонной с 6 по 8 октября

Ограничение введено на участке от дома № 26 до дома № 1 улицы 2-й Прогонной в Курске, работы будут проводиться с 6 по 8 октября 2026 года с 8 утра до 6 вечера.
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