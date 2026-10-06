Саудовская Аравия: несколько рейсов, направлявшихся в международный аэропорт имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде, по состоянию на раннее утро были перенаправлены в другие аэропорты после того, как власти приостановили работу аэропорта.
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