Саудовская Аравия: несколько рейсов, направлявшихся в международный аэропорт имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде, по состоянию на раннее утро были перенаправлены в другие аэропорты после того, как власти приостановили работу аэропорта.