От дымовых сигналов до смартфона: как люди научились общаться на расстоянии

Сигнальные кострыСамый древний способ экстренной коммуникации — это костры. Их разводили на сторожевых башнях Великой Китайской стены, в прериях Северной Америки и на постах в Европе, чтобы предупредить о приближении врага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии