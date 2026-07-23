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От дымовых сигналов до смартфона: как люди научились общаться на расстоянии

Сигнальные кострыСамый древний способ экстренной коммуникации — это костры. Их разводили на сторожевых башнях Великой Китайской стены, в прериях Северной Америки и на постах в Европе, чтобы предупредить о приближении врага.

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