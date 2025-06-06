ЧВК «Вагнер» выводит войска из Мали и «возвращается домой»

ЧВК «Вагнер» завершила основную миссию в Мали и начала вывод своих подразделений. По данным организации, за три с половиной года бойцы совместно с вооруженными силами Мали смогли восстановить контроль законных властей над всеми региональными столицами.
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