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Царьград

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Global Times: Китай ответит на санкции ЕС против России

Global Times: Китай ответит на санкции ЕС против России

КНР намерена защищать свои интересы на фоне санкций ЕС против России. Ведущий эксперт Чжоу Ми подчеркнул, что ответные меры Китая, включая контроль экспорта, соответствуют международной практике и служат защитой безопасности страны.

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