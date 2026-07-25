КНР намерена защищать свои интересы на фоне санкций ЕС против России. Ведущий эксперт Чжоу Ми подчеркнул, что ответные меры Китая, включая контроль экспорта, соответствуют международной практике и служат защитой безопасности страны.
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