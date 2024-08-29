В Самарской области полицейские и представители общественного совета присоединились к акции МВД России «Помоги пойти учиться»

Накануне Дня знаний сотрудники регионального главка МВД и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области навестили семью пенсионера МВД, получившего травму, при исполнении служебных обязанностей.
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