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Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения

Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения

Обновлён перечень форс-мажорных обстоятельств «Яндекс» добавил в пользовательское соглашение своих сервисов перечень форс-мажоров, освобождающих компанию от ответственности.

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