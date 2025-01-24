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День студента: более 508 тыс. абитуриентов поступили в российские вузы в 2024 году

День студента: более 508 тыс. абитуриентов поступили в российские вузы в 2024 году

25 января Россия празднует День студента, отмечая основание Московского университета в 1755 году. В 2024 году в российские вузы поступили 508,5 тыс.

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