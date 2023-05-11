БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"МЁРТВАЯ РУКА" ПО-АМЕРИКАНСКИ: НА УКРАИНЕ ГОТОВИТСЯ ЯДЕРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

"МЁРТВАЯ РУКА" ПО-АМЕРИКАНСКИ: НА УКРАИНЕ ГОТОВИТСЯ ЯДЕРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

ФОТО: CUTWORLD/SHUTTERSTОСK.СОM АЛЬГИРДАС МИКУЛЬСКИС Американцы разворачивают в украинских городах сеть датчиков, которые могут фиксировать радиационные всплески, вызванные применением как "классических" ядерных боеприпасов, так и "грязных бомб".

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