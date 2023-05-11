"МЁРТВАЯ РУКА" ПО-АМЕРИКАНСКИ: НА УКРАИНЕ ГОТОВИТСЯ ЯДЕРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ

ФОТО: CUTWORLD/SHUTTERSTОСK.СОM АЛЬГИРДАС МИКУЛЬСКИС Американцы разворачивают в украинских городах сеть датчиков, которые могут фиксировать радиационные всплески, вызванные применением как "классических" ядерных боеприпасов, так и "грязных бомб".