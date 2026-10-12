Китайско-филиппинское противостояние в «серой зоне» Инциденты в Южно-Китайском море продолжаются с завидной частотой уже второй месяц.
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