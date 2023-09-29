При обыске особняка экс-главы Ступино Веры Назаровой нашли целый наркозавод АнастасияВ среду, 27 сентября, в особняке, который принадлежит семье бывшей главы Ступино, Вере Назаровой, при проведении обыска был обнаружен настоящий нарколабораторный центр, занимающийся производством мефедрона.
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