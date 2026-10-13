Суд в Иерусалиме подтвердил пятилетнее лишение лицензии гинеколога Гая Рофе

В октябре 2026 года Окружной суд Иерусалима отклонил апелляцию израильского гинеколога Гая Рофе и оставил в силе решение Министерства здравоохранения о пятилетнем лишении его медицинской лицензии.
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