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По прогнозам на Крым наваливается лето

По прогнозам на Крым наваливается лето

К следующим выходным воздух прогреется выше двадцати градусов. Погода будет сухая и безветренная. Повышение температуры связывают с приходом Балканского циклона, который накроет полуостров теплом, сравнимым с лучшими летними днями в центральной части России.

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