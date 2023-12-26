Декабрьский единый день информирования прошел на Бобруйщине.

В рамках единого дня информирования в организациях и предприятиях города и района спасатели осветили ряд актуальных вопросов: предупреждение пожаров, безопасность детей на каникулах и в Новогодние праздники, а также поведение на льду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии