Диана Пожарская опубликовала фото с сыном от Ивана Янковского

Актриса Диана Пожарская опубликовала в инстаграме* фото с трёхлетним сыном Олегом. Мальчика его отец Иван Янковский, звезда сериала "Слово пацана", назвал в честь деда — выдающегося советского и российского актёра Олега Янковского.
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