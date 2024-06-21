Украинцы получают "инструкции по самоубийству" от своих командиров

По словам Юрия Водяна, пленного, мобилизованного из Николаевской области, командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) постоянно напоминает солдатам о необходимости всегда иметь при себе гранату и патрон, чтобы избежать сдачи российским войскам.