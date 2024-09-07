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Русский Днепропетровск

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Координатор подполья Сергей Лебедев: Участники сопротивления добывают для России ценные разведданные

Евгений Берсенев 5 сентября 2024 г., 17:24   Молодые подпольщики не хотят стать «мясом», люди постарше помнят советское наследие На одной из стен Киева появилась надпись «Za правду!» на фоне российского флага, фотоснимок «крамольного» для бандеровских властей граффити разлетелся по сети.

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