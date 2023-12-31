Специалисты дали советы родителям: как вернуться с елки и не заболеть

В разгаре сезон детских новогодних елок и других развлечений на зимних каникулах. В этом году новогодние праздники совпали с так называемой «тридемией» — одновременным ростом заболеваемости коронавирусом, гриппом и более легкими ОРВИ.
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