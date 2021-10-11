Минсельхоз РФ планирует отдать миллион гектар в пользование узбекам. Своё Косово или планы по замене населения страны?

Мечта нашего политикума о миллионах работящих-покорных-неприхотливых подданных приобретает всё новые черты - этакую смесь кафкианской фантасмагории и немецкого опыта по привлечению "остарбайтеров" на места выбывших по призыву коренных дойчей: кроме пяти миллионов узбеков и таджиков, которых планируют перевозить на стройки России "челночными" поездами, в глубинах Минсельхоза РФ родилась новая восхитительная идея - заселить опустошенные в процессе строительства капитализма русские земли новыми людьми.