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Минсельхоз РФ планирует отдать миллион гектар в пользование узбекам. Своё Косово или планы по замене населения страны?

Минсельхоз РФ планирует отдать миллион гектар в пользование узбекам. Своё Косово или планы по замене населения страны?

Мечта нашего политикума о миллионах работящих-покорных-неприхотливых подданных приобретает всё новые черты - этакую смесь кафкианской фантасмагории и немецкого опыта по привлечению "остарбайтеров" на места выбывших по призыву коренных дойчей: кроме пяти миллионов узбеков и таджиков, которых планируют перевозить на стройки России "челночными" поездами, в глубинах Минсельхоза РФ родилась новая восхитительная идея - заселить опустошенные в процессе строительства капитализма русские земли новыми людьми.

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