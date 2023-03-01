Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32

В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека. В настоящее время 53 из 85 раненых остаются в больницах, остальных выписали, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.
В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека. В настоящее время 53 из 85 раненых остаются в больницах, остальных выписали, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.
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