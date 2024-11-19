Депутаты Челябинска ужесточили требования к рекламе на табло и медиафасадах

Депутаты городской думы Челябинска внесли изменения в правовой акт о наружной рекламе. В частности, ужесточены требования к качеству рекламы на электронных табло и медиафасадах, сообщает корреспондент URA.
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