Bloomberg: Ким Чен Ына ждет уничтожение в случае эскалации конфликта в Корее

Начало эскалации конфликта на Корейском полуострове было бы актом отчаяния и самоубийства для Ким Чен Ына, такой шаг неминуемо вызовет ответные действия со стороны Южной Кореи и США, кроме того, такое развитие событий приведет к концу правления семьи Ким в Северной Корее.