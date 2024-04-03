Bloomberg: Ким Чен Ына ждет уничтожение в случае эскалации конфликта в Корее

Начало эскалации конфликта на Корейском полуострове было бы актом отчаяния и самоубийства для Ким Чен Ына, такой шаг неминуемо вызовет ответные действия со стороны Южной Кореи и США, кроме того, такое развитие событий приведет к концу правления семьи Ким в Северной Корее.
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