Звезда шоу на СТС раскрыл необычную особенность одного российского города

Шастун заявил, что в Казани зрители не сильно смеются на шоу «Импровизаторов» Популярный российский комик, звезда шоу «Импровизаторы» на СТС Антон Шастун заявил, что в Казани зрители, в отличие от других городов, мало смеются на концертах проекта, несмотря на то, что выступление им нравится.