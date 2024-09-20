Денис Батурин: Как и предполагалось, ряд отставок в Крымском правительстве были техническими:

Как и предполагалось, ряд отставок в Крымском правительстве были техническими:- На должность министра внутренней политики, информации и связи вновь назначен Альберт Куршутов- министром культуры вновь назначена Татьяна Манежина.
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