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Лента новостей Крыма

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Денис Батурин: Как и предполагалось, ряд отставок в Крымском правительстве были техническими:

Денис Батурин: Как и предполагалось, ряд отставок в Крымском правительстве были техническими:

Как и предполагалось, ряд отставок в Крымском правительстве были техническими:- На должность министра внутренней политики, информации и связи вновь назначен Альберт Куршутов- министром культуры вновь назначена Татьяна Манежина.

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