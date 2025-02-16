Avia.pro - СМИ В Подольске произошёл вопиющий инцидент — 35-летний ранее судимый мужчина устроил настоящий погром в храме Сергия Подольского.
"У меня другая религия": Судимый иноземец ворвался в храм в Подольске, избил служительниц, побил иконы и украл пожертвования
Комментарии
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Искандер
Ну, "обзываюсь" я в пределах шутки. "ОПРОВЕРГАТЬ" положено тебе. А не начинать словами "есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ", поскольку далее может последовать что угодно, вплоть до "заблудившегося инопланетянина". Данные о фигуранте дела ограничены "ранее судимым иноземцем" в соответствии с законодательством. У тебя более полная информация? "Факты в руках"? Огласи. Или тебе, на радость шурику, просто автор не нравится?
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4 час.
И
Искандер
Как можно!!! Это же пламенная комсомолка/коммунистка-ленинка! Убеждённая брежневка/андроповка/черненковка/горбачёвка/ельцинка/медведевка/путинка! Принципиальнейший человек!!!
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Не нравится площадка, на которой это опубликовано. Авиа про - какой-то антироссийской направленности ресурс.
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36 мин.
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