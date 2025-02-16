"У меня другая религия": Судимый иноземец ворвался в храм в Подольске, избил служительниц, побил иконы и украл пожертвования

Искандер

Ну, "обзываюсь" я в пределах шутки. "ОПРОВЕРГАТЬ" положено тебе. А не начинать словами "есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ", поскольку далее может последовать что угодно, вплоть до "заблудившегося инопланетянина". Данные о фигуранте дела ограничены "ранее судимым иноземцем" в соответствии с законодательством. У тебя более полная информация? "Факты в руках"? Огласи. Или тебе, на радость шурику, просто автор не нравится?