Медвежий угол
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Медвежий угол

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"У меня другая религия": Судимый иноземец ворвался в храм в Подольске, избил служительниц, побил иконы и украл пожертвования

"У меня другая религия": Судимый иноземец ворвался в храм в Подольске, избил служительниц, побил иконы и украл пожертвования

Avia.pro - СМИ В Подольске произошёл вопиющий инцидент — 35-летний ранее судимый мужчина устроил настоящий погром в храме Сергия Подольского.

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Комментарии
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Искандер
Ну, &quot;обзываюсь&quot; я в пределах шутки. &quot;ОПРОВЕРГАТЬ&quot; положено тебе. А не начинать словами &quot;есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ&quot;, поскольку далее может последовать что угодно, вплоть до &quot;заблудившегося инопланетянина&quot;. Данные о фигуранте дела ограничены &quot;ранее судимым иноземцем&quot; в соответствии с законодательством. У тебя более полная информация? &quot;Факты в руках&quot;? Огласи. Или тебе, на радость шурику, просто автор не нравится?
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4 час.
И
Искандер
Как можно!!! Это же пламенная комсомолка/коммунистка-ленинка! Убеждённая брежневка/андроповка/черненковка/горбачёвка/ельцинка/медведевка/путинка! Принципиальнейший человек!!!
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Не нравится площадка, на которой это опубликовано. Авиа про - какой-то антироссийской направленности ресурс.
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36 мин.
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