«Лацио» подпишет Камаду. Клуб выбирал между ним и Захаряном

Даити Камада, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключит с «Лаци» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,4 млн евро в год.
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