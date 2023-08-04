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«Лацио» подпишет Камаду. Клуб выбирал между ним и Захаряном

«Лацио» подпишет Камаду. Клуб выбирал между ним и Захаряном

Даити Камада, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключит с «Лаци» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,4 млн евро в год.

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