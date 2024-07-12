В России завершились испытания отечественного межсетевого экрана нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех успешно завершил испытания опытного образца межсетевого экрана нового поколения Zenator Evo, построенного на базе отечественных схемотехнических решений и ПО.
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