Reuters: команда Трампа договорилась с минюстом США о проверке данных

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила, что достигла соглашения с министерством юстиции, которое позволит ей проверять биографические данные для доступа к секретной информации, сообщили в Reuters.
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