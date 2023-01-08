Вечерняя Москва

17 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    А есть чемпионы Мира по непрактической?Чемпион мира по п...
  • Valery German
    Чунга Чанга (впрочем, как всегда) несёт чушь.....Пресс-секретарь Б...
  • Геннадий Бережнов
    Помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов. Однако удивительно не то что нашли, а то что не скрыли. А...Пресс-секретарь Б...

Первый дом по реновации в Выхине-Жулебине передадут под заселение в ближайшее время

Первый дом по реновации в Выхине-Жулебине передадут под заселение в ближайшее время

Первый жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Выхино-Жулебино, планируется передать под заселение в начале 2023 года, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в воскресенье, 8 января.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх