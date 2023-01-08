Первый дом по реновации в Выхине-Жулебине передадут под заселение в ближайшее время

Первый жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Выхино-Жулебино, планируется передать под заселение в начале 2023 года, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в воскресенье, 8 января.
Первый жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Выхино-Жулебино, планируется передать под заселение в начале 2023 года, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в воскресенье, 8 января.
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