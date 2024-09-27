Россиянам рассказали про техники, которые помогут эффективно запоминать информацию

Помогут пиктограммы и смысловая цепочка Информацию проще запомнить, если изобразить ее с помощью картинок или символов, сказала РИАМО специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Маргарита Глумова.
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