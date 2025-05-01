Метод Берга для увеличения роста: работает ли методика (комплекс упражнений)

«Теперь только вниз», — шутят некоторые о своем росте. И действительно, достигнув определенного максимума, рост с возрастом начинает уменьшаться (как замедлить этот процесс, «Доктор Питер» рассказывал ЗДЕСЬ).
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