В США "надругались" над флагом Украины: В Верховной Раде пообещали принять меры

Царьград Фото: Коллаж Царьград Депутат Верховной рады Украины Евгений Петруняк заявил о возмутительном инциденте: у офиса американского конгрессмена-республиканца Дона Бейкона был вывешен украинский флаг с нецензурной надписью.
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