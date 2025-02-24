Медвежий угол
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Медвежий угол

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В США "надругались" над флагом Украины: В Верховной Раде пообещали принять меры

В США "надругались" над флагом Украины: В Верховной Раде пообещали принять меры

Царьград Фото: Коллаж Царьград Депутат Верховной рады Украины Евгений Петруняк заявил о возмутительном инциденте: у офиса американского конгрессмена-республиканца Дона Бейкона был вывешен украинский флаг с нецензурной надписью.

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Александр Рус
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