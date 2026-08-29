Новые правила ЖКХ внедрят уже через неделю: Сколько мы будем платить с 1 сентября

В сфере жилищно-коммунального хозяйства уже через неделю начнут действовать новые правила, которые сильно изменят порядок работы управляющих компаний.
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