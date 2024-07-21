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Царьград

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Отправила кавказца в нокдаун из-за приставаний: девушка, ставшая героиней Рунета, — кто она?

Отправила кавказца в нокдаун из-за приставаний: девушка, ставшая героиней Рунета, — кто она?

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который быстро "завирусился" в социальных сетях. На одной из популярных улиц города молодая девушка эффектно "отправила в нокаут" настойчивого ухажера.

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