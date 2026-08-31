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Цены на нефть взлетели после новых ударов США по Ирану

Цены на нефть взлетели после новых ударов США по Ирану

Егор Алеев/ТАСС Мировой рынок сразу же отреагировал на возобновление боевых действий США против Ирана.

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